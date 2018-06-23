「假綁架」老梗又來了 士林警及時保住90萬

2018-06-23 14:40

〔記者陳恩惠／台北報導北市66歲郭姓男子接到假綁架詐騙電話，誤信兒子遭人擄走並痛毆，依對方指示到郵局提領90萬元付贖款，還不准掛斷電話；郭男雖沒識破詐騙集團伎倆，謊稱領款是為了幫兒繳房貸，但櫃台人員起疑報警；士林警分局文林派出所據報，警員廖彥翔、謝宜蓁趕到輪番勸，還找來郭妻及其友人助陣，直到與兒通上話，原來兒好好地在上班，根本就沒事，才讓郭先生恍然大悟，直呼「好加在！90萬沒亂放送。」

士林警方說，郭男前天上午在家接到假綁架詐騙電話，對方劈頭就喊：「爸快救我！救命啊，我快被打死了…」假冒郭男的兒子哀號求救說被打得很慘，郭男還沒回過神，電話就被接走，指示郭立刻去領錢贖人。

郭男心繫兒子安危，立即出門到士林郵局領款匯錢，由於金額高達90萬元，櫃台人員起疑詢問，郭向櫃台人員謊稱「要幫兒子買房子付頭期款啦」，由於他的神色相當慌張，問起買房過程又支吾其詞說不清楚，郵局於是報警；文林所警員廖彥翔、謝宜蓁在外巡邏，上午10時15分許接獲通報，立刻飛車趕到士林郵局處理。

沒想到輪番勸說，郭仍執意不聽，警方於是緊急通知郭妻到場協助勸說，郭妻氣極敗壞地當場撥通電話「快跟你爸爸說，恁爸給詐騙集團騙，說你給人打個要死，現在領錢要給別人啦，吼，你快點說！」郭男不信，接過電話直問「你有沒有被打？那個聲音怎麼跟你一樣？」郭兒回應「爸，沒事，我在上班啦！」

郭妻在旁氣得直拍胸脯罵「吼，都不聽我的，就跟你說兒子在上班啊！」然後對著廖、謝2名警員連連鞠躬道謝，郭男掛上兒子的電話後，才坦承接到不明電話，電話裡的兒子被打得很慘，對方要求90萬元贖回，特別警告不能報警，幸好警方即時攔阻得以保住老本。