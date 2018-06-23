無預警衝出停車場 機車騎士釀4車追撞2人傷

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區重新堤外便道接近環保公園處，昨日下午5時許驚傳5車連撞，71歲沈姓騎士載著妻子，準備從停車場駛出返家時，疑似未注意來車就直接衝出停車場，後方數輛機車煞車不及從後撞上，4車連環追撞，所幸僅造成62歲李女、25歲黃男輕傷送醫。
目擊者向警方指稱，當時沈姓騎士突然從路邊停車場衝出，因停車場緊鄰疏洪道路，後方車輛見狀煞車不及追撞；警方事後調查，沈男與另外3名騎士皆無酒駕，初步研判應是未注意後方來車才肇事。
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〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區重新堤外便道接近環保公園處，昨日下午5時許驚傳5車連撞，71歲沈姓騎士載著妻子，準備從停車場駛出返家時，疑似未注意來車就直接衝出停車場，後方數輛機車煞車不及從後撞上，4車連環追撞，所幸僅造成62歲李女、25歲黃男輕傷送醫。
目擊者向警方指稱，當時沈姓騎士突然從路邊停車場衝出，因停車場緊鄰疏洪道路，後方車輛見狀煞車不及追撞；警方事後調查，沈男與另外3名騎士皆無酒駕，初步研判應是未注意後方來車才肇事。