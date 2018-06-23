千鈞一髮！4歲小男孩垂掛5樓陽台 消防隊即刻救援

2018-06-23 14:04

〔記者李立法／屏東報導〕真是千鈞一髮！屏東市1名4歲小男孩今天中午爬上5樓陽台鐵欄杆，不慎踩空，整個人懸空卡在陽台上，十分驚險，消防人員據報趕到現場，動用雲梯車將小男孩救下，讓旁人看了捏把冷汗。

屏東縣消防局據報，今天中午11時18分許，屏東市田中巷一棟大樓5樓陽台，有小孩身體懸空卡在欄杆，情況緊急，立即派遣屏東分隊雲梯車及器材車前往救援。

消防人員到達現場後，立即升梯及鋪設氣墊，並從6樓垂降破壞5樓晴雨窗抓住小孩，再由雲梯車將小男童順利脫困，救護人員評估無明顯外傷，已送醫進行詳細檢查。

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