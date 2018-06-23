聯結車折甘蔗撞凌志休旅車 一家3口逃死劫宛如絕命終結站

2018-06-23 13:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕鄧姓聯結車司機開車途經福爾摩沙高速公路南下土城路段，因天雨路滑、操作不慎，原本開在外側車道的聯結車打滑，車頭如折甘蔗般直衝向內側車道一輛凌志休旅車，休旅車上一家3口含1名幼兒都飽受虛驚，雖然後方車輛沒追撞釀成二度事故，但宛如「國道終結站」的車禍場景也嚇壞目擊路人。

國道六隊樹林分隊長林富貴說，轄區內新北、桃園交界與土城、三峽路段，因側風較強，加上天雨路滑，常傳出因駕駛操作不慎，衍生的翻車、失控意外，提醒用路人行經彎道、雨天行車要注意車前狀況，減速慢行；當不幸發生車禍，駕駛、乘客也應在安全下，儘速逃出車外，到內側護欄或路肩安全處等候救援。

這起車禍意外發生在15日下午5時21分，從遭撞的1家3口座車行車紀錄器中，可見連結車頭突如折甘蔗般，高速衝向張姓男子駕駛的凌志休旅車，當時車上乘坐夫妻還有1歲幼兒，因夫妻都繫安全帶及幼兒乘坐安全座椅，加上後車及時剎停，沒因追撞釀成二次事故。

國道六隊樹林分隊調查，15日下午5時21分，43歲鄧姓聯結車駕車開車行經福高南下41.8公里土城路段，疑天雨路滑、沒與前車保持安全距離，緊急剎車車輛失控打滑，車頭猛迴轉270度，撞上行駛內側車道一輛休旅車。

張男駕駛的進口休旅車全毀，所幸張姓夫妻、幼兒僅受驚嚇、擦傷，國道警方對釀禍的聯結車鄧姓駕駛，依「道路交通管理處罰條例」，汽車行駛高速公路沒保持安全距離開罰，處以3000元以上，6000元以下罰鍰。