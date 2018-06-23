掉眼鏡又「逾時未取現款」 警助中生脫離衰運

警方研判應是逾時未取現金遭提款機收回，而非遭人盜取。（記者許國楨翻攝）

2018-06-23 11:53

〔記者許國楨／台中報導〕就讀北部某國立大學的郝姓中生，日前到台中旅遊原已打算北返，因下雨多住一晚卻不慎遺失眼鏡影響心情，至ATM領錢竟又忘了取款遭櫃員機收回，警方到場後耐心協助撥打客服電話也分享自身經驗，讓差點崩潰的他才笑著說「總算少件衰事！」

台中市第三分局東區分駐所警員鍾弘光、陳世勛當天接獲台中轉運站有民眾報案稱現金遭人盜取到場了解，原來是就讀新竹某國立大學的24歲郝姓中生稍早到自動櫃員機提領現金二千元，卻忘了領取就離開，近3個小時後才發現返回現場找無現金只好報警求助。

因郝生向警方出示的提領收據備註欄寫有「逾時未取現款」，員警研判應是逾時未取現金遭提款機收回，而非遭人盜取，然郝生出示網路銀行交易頁面卻顯示已遭扣款，員警立即協助撥打24小時客服電話，確認款項因跨行作業無法同步，翌日會歸還溢款，終於消除郝生疑慮，熱心員警還和郝生互加微信，稱日後若有需要協助可再連繫。

郝生向員警表示，前兩天到台中旅遊原本當晚要搭車北上返校，因為下雨才改變心意多待一晚，沒想到稍早不慎將眼鏡遺失，領錢時一直記掛著要找眼鏡，著急之下竟忘了取款，結果眼鏡沒有找到還發現錢也不見了，幸好員警幫忙確認現金並非遭盜取，笑著說「至少少了一件衰事。」