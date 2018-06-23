背登山包開車太突兀！ 直播小幫手遇警嚇到腳軟原來因這事

2018-06-23 10:45

〔記者許國楨／台中報導〕從事網拍業的林姓男子上週急著趕往直播現場，途中因背著登山包開車實在太突兀，引起剛好巡邏經過的保大特警側目攔下，未料他因心虛竟嚇到說不出話來，一開車門就腳軟直接癱坐在地上，隨後果然被警方在背包內查獲多包毒咖啡包，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

台中市警局保安大隊特勤中隊員警當晚巡經漢口路與梅川東路口停等紅燈時，發現併排的一輛黑色馬自達自小客刻意搖上原本開啟的車窗，但已被眼尖員警發現30歲的林姓駕駛未繫安全帶還背著登山包在開車，由於還是頭一次看到有人開車還背著後背包，此舉實在很突兀加上林男形跡可疑，員警直覺有異隨即攔下盤查。

此時林男見到警方盤查先是愣了一下，當員警詢問背著包包怎麼開車時？林男嚇到說不出話來，一開車門竟腳軟直接癱坐在地上，警方隨即在包包內查獲惡魔咖啡包8包（91.6公克），經初篩果然發現內含有新興二級毒品卡西酮成分。

林男在警訊中供稱，原本從事網拍工作，最近受僱擔任網路直播主的小幫手，負責註記得標客戶的資料及連繫，因壓力大加上一時好奇購買毒咖啡包提神，購買後隨即放在背包隨身攜帶，當天因直播時間快要開始，因趕時間壓根忘了背著背包開車，未料因此露餡；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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