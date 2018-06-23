妳累了嗎？要柴油卻加成95無鉛 加油站員工判賠10萬

2018-06-23 10:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓加油站女員工年初替車輛加油時，錯把95無鉛汽油，加到柴油車內，害加油站慘賠24萬餘元修車費。基隆地院認為陳女有過失，要分擔加油站損失，賠加油站10萬元。

判決指出，陳姓女子受雇在基隆市一間加油站替進站車輛加油；今年1月間中午，她替一輛柴油車加油時，竟拿起95無鉛汽油的油槍加油，害柴油車無法行駛，送修花了24萬807元。

加油站賠償車主損失後，拿出陳女事前簽立的承認加錯油會負責賠償的切結書，要求分擔部分維修費用，遭到陳女拒絕，遂起訴向陳女求償10萬元賠償。

法院審理時，陳女卻稱，她當時是因為站長表示不簽切結書就不讓她下班，才被迫簽下切結書，且加油站未將柴油加油機與無鉛汽油加油機予以分流，才會發生加錯油品情形。

法院認為，即便店長有表示沒寫下切結書就不能下班，但未達使陳女心生恐怖之程度，陳女仍可自由決定是否簽切結書，再說，陳女也未提出遭脅迫簽下切結書的證據。

至於，陳女抗辯加油站未做好油品分流，致她誤加油品，法院認為，加油站內不同種類油品的油槍除以不同顏色區別外，還有用字註明油品種類，若陳女加油時詳加確認油品種類，即使柴油加油機與無鉛汽油加油機設置同一處所，也不應該會加錯油，因此判陳女敗訴，要給付加油站10萬元賠償。