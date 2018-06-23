員警耐心解說阻詐 保住老翁80萬老本

2018-06-23 09:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕詐騙老招一再出現，但還是有人相信，還差點被騙；住在中市大里67歲的吳姓老翁接到詐騙電話，幸好羅姓妻子發現有異，警忙報警尋求協助，警方獲報前往阻止，保住吳姓老翁80萬退休老本。

住在大里公教街的羅姓婦人，日前向霧峰警分局十九甲派出所報案，指她的先生疑似遭詐騙。員警吳岳哲及董俊夆前往現場，發現一名吳姓老翁正持手機通話，且神色慌張，手持著手機仔細聆聽通話內容，兩人立即上前阻止該男子，但老翁堅持不是詐騙。

老翁向警方表示，接獲自稱警政署林姓巡官電話，說有不明男子持其老翁的健保卡無故盜領醫藥費，且又稱吳姓老翁另有涉嫌一起毒品案，要求吳姓老翁立即攜帶雙證件及兩套換洗衣物，趕往台北某一旅社交付現金方，才可以解決盜領健保費及毒品案事宜。

兩位員警一聽，就知道又是詐騙電話，耐心委婉地向老翁說明此為詐騙集團慣用手法，老翁始恍然大悟，非常感謝警方的不厭其煩才保住自己80餘萬元的退休老本。

霧峰警分局表示，詐騙集團慣用的伎倆，通常會使被害人心生畏懼，深信如不照做將受到財產損失，並聽其指示匯錢、交錢，故希望民眾接到類似手法，千萬不可自亂手腳，並可直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。