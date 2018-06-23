德安航空涉詐5億元補貼款 前董座100萬元交保

2018-06-23 08:44

〔記者吳政峰、謝君臨／台北報導〕德安航空被控涉詐民航局補貼款5億餘元，台北地檢署前日依詐欺等罪聲押董事長郭自行獲准後，昨日再約談前董座戴立俊與其妻，訊後認為無收押必要，諭令戴立俊100萬元交保，戴妻則無保請回。

民航局為了照顧離島偏鄉居民，設立「大眾運輸事業補貼辦法」、「民用航空運輸業經營離島航線獎助金辦法」，透過補貼款鼓勵航空公司經營此類賠錢航線。德安航空1994年成立後，以投標方式爭取「台東－蘭嶼」、「台東－綠島」、「馬公－七美」、「高雄－望安」等航線，民航局評選後認為符合資格，隔年予以補貼。

兩年多前，民航局接獲檢舉，指德安航空涉嫌浮報支出，造假虧損黑洞，再據此向民航局申請補貼款填補。民航局派稽核員到機場維修棚查核，未發現補貼計畫中臚列的申報項目，認為檢舉有可信度，隨即向檢調報案。

檢調調閱相關資料，發現德安航空獲得的補助款不少，2005年起標下10年離島航線經營權，每年補貼甚至高達1億元，另每年還有1000萬的獎勵金，但檢調細讀補助計畫，內容包山包海，除有人事支出、維修費用、還有部分名目特殊的私人花費，疑似製造假虧損，藉以向民航局請領更多補貼，浮報金額可能超過5億元。

北檢20日收網，依詐欺等罪約談郭自行，訊後認為他有勾串共犯之虞，向台被地院聲押禁見獲准，昨日再約談戴立俊夫婦，訊後諭令戴100萬元交保候傳、戴妻請回。

德安航空（Daily Air）前身為達信航空，1996年聲請增資後改名德安，長年經營離島航線，2015年離島航線經營權屆滿，原未接續得標，但因最優申請人購機傳出融資問題，德安遞補成功，再次取得經營權，不過去年傳出班機撞護欄、今年4月傳出飛機衝出跑道等消息，影響形象。