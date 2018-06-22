6/22 今彩539頭獎一注獨得！ 大樂透、雙贏彩頭獎摃龜

2018-06-22 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月22日）開獎的第107000054期大樂透、第107000053期雙贏彩皆摃龜，第107000149期今彩539一注獨得獎金800萬元，由台南市東區德高里崇善路881號的「津合利彩券行」開出，第107000054期大樂透端午加碼的中獎序號10組全數開出，每組可得100萬元。

第107000054期大樂透中獎號碼為：「06、07、11、25、26、30，特別號：31」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，每注可得210萬0803元；參獎共66注獲得，每注可得3萬4278元；肆獎共97注獲得，每注可得1萬4993元；伍獎共3205注獲得，每注可得2000元；陸獎共3425注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬4671注獲得，每注可得400元；普獎共5萬2501注獲得，每注可得400元。

第107000054期49樂合彩中獎號碼為「06、07、11、25、26、30」，四合4注獨得，每注可得20萬元；三合共85注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3026注中獎，每注可得1250元。

第107000053期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、07、09、11、14、17、18、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共38注中獎，每注可得10萬元；參獎共1679中獎，每注可得500元；肆獎共1萬0482注中獎，每注可得100元。

第107000149期今彩539中獎號碼為「09、13、14、17、20」，頭獎1注獨得，可得800萬元；貳獎共126注獲得，每注可得2萬元；參獎共5112注獲得，每注可得300元；肆獎共5萬7501注獲得，每注可獲得50元。

第107000149期39樂合彩中獎號碼為「09、13、14、17、20」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共134注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4204注中獎，每注可得1125元。

第107000149期3星彩中獎號碼為「049」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000149期4星彩中獎號碼為「2705」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

第107000054期大樂透端午加碼的中獎序號共10組，分別為：

第01組：000-172-3202

第02組：000-018-6274

第03組：000-129-2266

第04組：000-096-7939

第05組：000-266-7541

第06組：000-215-2004

第07組：000-048-4223

第08組：000-097-0307

第09組：000-269-9509

第10組：000-121-8162

中獎詳情請見：10組百萬獎項、1萬組2千元獎項

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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