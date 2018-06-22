毒蟲被壓制高喊人權 警：你亂丟「垃圾」喔！

2018-06-22 22:59

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子涉及毒品案，是台南地檢署拘提對象，警員在交通指揮時，發現他騎車經過，呼叫支援默默尾隨在林男後方，林男突然加速竄逃，沿路丟包兩包毒品，警員攔下林男壓制，林男極力反抗，高喊他沒有違規、有人權，警員靈機一動，氣喘吁吁地說，你亂丟「垃圾」！林男無法辯駁就範，警方從毒品夾鏈袋上採到林男指紋，訊後將他依毒品危害防制條例移送。

58歲的林男有毒品前科，是轄區治安顧慮人口，曾有多次因涉毒品案被警方逮捕，警員對他印象深刻，這個月林男又因涉及毒品案，遭到檢方開出拘票，要林男到案說明，但他不願就範，四處與警方玩躲貓貓，晝伏夜出。

林男疑似毒癮發作，21日中午冒險出門，找上游買毒，正巧被在路口交通指揮的警員發現，呼叫線上另名警員支援，尾隨在林男後方，但林男在停紅燈時，從後照鏡與警員對到眼，他開始逃竄，還沿路丟包兩小包，兩名警員因此分開包抄。

最後林男被追進小巷，無路可逃，被警方壓制在地，林男大叫他沒有違規，為何警方反應這麼大？他有人權，為何要將他壓在地上！但警員回說，你剛剛沿路亂丟垃圾就是違規，而且還因為毒品案遭拘提，這時林男才乖乖就範。

警方還找到林男沿路丟包的毒品，起初林男否認毒品是他持有，但最後在毒品夾鏈袋上比對出他的指紋，百口莫辯。警方訊後將林男依毒品危害防制條例移送法辦。

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