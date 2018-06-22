妻穿睡衣跟男同事談公事？ 人夫怒找警察抓姦

謝姓男子深夜在楊姓妻子租屋處，發現她的黃姓男同事機車，懷疑兩人有染，遂通報警察一同前往，楊女不但10多分鐘後才開門，還衣著清涼，黃男更疑心虛躲起來。（情境照）

2018-06-22 22:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕謝姓男子深夜在楊姓妻子租屋處，發現她的黃姓男同事機車，懷疑兩人有染，遂通報警察一同前往，楊女不但10多分鐘後才開門，還衣著清涼，黃男更疑心虛躲起來，怒向兩人求償100萬元，兩人辯稱在談論公事，新北地院不採信，今判兩人須賠謝男15萬元，可上訴。

謝男控訴，2013年與楊女結婚，去年7月兩人離婚，但懷疑妻子於兩人婚姻存續期間，與黃男有婚外情，去年4月29日凌晨2時許，他至楊女新北市板橋區租屋處前巷道內，發現黃男機車停放於租屋處外，遂偕同警員至租屋處門口按鈴等候，但妻子晚了10多分鐘才應門，他入內後發現妻子僅著一件式細肩帶裙裝睡衣，且未穿著內衣，黃男則躲在租屋處大樓外2樓遮雨棚，經呼喊後才出現。

謝男並委託徵信社人員跟蹤兩人，徵信社人員指2015年4月初至去年4月29日，黃男經常於晚間11點到妻子租屋處，直至翌日上午7時才離去，認為兩人有不正當男女關係交往，侵害他的配偶權，求償100萬元。

楊女供稱，遲延開門是因為知道老公情緒不穩定，避免引發不必要衝突，且當日衣著為一般較為寬鬆的居家服，無任何裸露或不當之處。租屋處是向黃男胞姊承租，但她將租屋處所有權移轉給黃男，黃男到她租屋處除討論公司業務發展計畫，也會處理房屋修繕問題。

黃男則說，得知楊女與老公在協商離婚，經楊女勸說擔心謝男有不智之舉，為避免遭到波及，才先行至遮雨棚迴避，兩人並無逾矩行為。

但法官認為，兩人可以利用工作空檔的午休時間或下班後相約在餐廳、咖啡廳等公共場所進行討論，無必要於深夜相約在楊女租屋處討論公事，且為何公事僅有兩人參與討論，楊女為何僅穿著一件式連身居家服與黃男長時間獨處？如兩人無曖昧關係，謝男到場後，黃男為何要躲到遮雨棚？認為兩人長時間單獨共處一室，已逾越正常社交男女曖昧關係，今判兩人須賠償謝男15萬元。