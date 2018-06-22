大火曾灼傷11消防員 新北消防員到燿華電子演練「心驚驚」

2018-06-22 20:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城燿華電子去年9月火警，因未告知儲放硫酸等危險物品，造成消防帶隊官在內等11名消防員遭滴落的硫酸灼傷，引發外界對燿華電子刻意隱匿儲放危險化學物質、罔顧消防員安全的顧慮，新北市消防局鑑於日前桃園敬鵬大火釀成6名消防員殉職，今天動員上百人，在同屬印刷電路板PCB工廠的土城燿華電子消防演練，讓不少消防員演練時提心吊膽，所幸廠方已改善危險物品儲放及多次預演，化解心理障礙。

桃園市敬鵬印刷電路板（PCB）工廠4月大火，造成消防縣消防局6名消防員殉職、1傷及2名移工死亡慘劇，由於刷電路板製造過程需使用大量化學物質，操作不慎易造成設備故障、外洩、燃燒或爆炸，這些化學物質在火場中易受熱分解產生毒性氣體，極易造成救災人員傷亡。

新北市消防局為加強轄內PCB工廠保安監督制度、強化員工緊急應變能力，及消防員安全，今天下午在燿華電子土城廠區舉辦廠區自衛消防編組救災安全演練；演練假定5樓製程設備雙氧水洩漏，引發化學反應大量洩漏，最後引發火災，廠內員工啟動自衛消防編組，搭配消防局應變小組、第五大隊實施化災處理搶救，演練「災害狀況通報」、「災害應變處置」、「指揮體系建立」、「緊急救護處置」、「避難引導疏散」、「災害滅火搶救」、「安全區域劃定」、「消防搶救部署」等8大項目。

燿華電子土城廠改善去年缺失，演練首重廠區通報後，119救災出動查詢及提醒，檢驗廠方是否建立化學品配置平面圖，並提供消防員搶救參考，搭配廠區指揮人員（關係人）與消防單位現場訊息傳遞、交接，加強防災應變能力，熟稔PCB廠搶救流程，提升救災安全。

新北市消防局長黃德清說，科技工業對國家經濟發展貢獻至鉅，但稍有不慎即易釀災，呼籲各工廠平時除應依法設置安全設施，落實工安自主檢查，更依廠內製程危害特性，或類似事故災例，強化自衛消防編組，結合消防單位火場指揮救災安全演練，除在事故發生初期有效自救，更聯繫、協助後續搶救部署，降低災害發生。