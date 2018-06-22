加油站版無間道？他臥底打工「側錄信用卡」 遭重判3年

2018-06-22 20:13

〔記者黃捷／台北報導〕湯姓男子「臥底」在加油站，偷偷側錄客人的信用卡資料，再以每筆1000元的價碼，透過侯姓男子賣給偽卡集團，被黃姓同事發現，竟還拉攏他把風，承諾分紅，但不到半個月就被主管抓包，士林地院日前依共同犯詐欺取財罪，判湯3年、侯3年6月、黃1年10月徒刑。

判決指出，湯男原本是裝潢工人，侯男2016年間見他缺錢花用，慫恿加入偽卡集團，指派他到加油站應徵打工，負責側錄客人的信用卡資料，每筆可賺500至1000元不等，若集團盜刷成功還可分紅。

湯男後來臥底在新北市淡水區一間加油站，側錄客人信用卡時被黃男發現，湯男只好拉攏黃男，向對方說，若不告狀並幫忙把風，每筆會分他300至500元，黃男答應後，就在湯男側錄時，以身體阻擋監視器掩護。

偽卡集團盜刷遭側錄的信用卡，購買花蓮某藝品店的商品共14萬，但只成功盜刷2次，第3次就被銀行查覺有異鎖卡。警方獲報後循線逮獲湯、黃，並在黃男的機車車廂起獲側錄器，隨後再透過監視器，抓到經常至湯男住處拷貝側錄器資料的侯男。

士林地院審理發現，侯男確實有將酬勞轉帳給湯男，依共同犯詐欺取財罪，判湯男3年徒刑、侯男3年6月徒刑，而湯男並未把錢分給黃男，黃男因沒有得利，遭判1年10月徒刑較輕，全案仍可上訴。