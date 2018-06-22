德安航空涉詐領5億補貼款 前董座夫婦移送北檢複訊

2018-06-22 19:44

〔記者謝君臨、陳慰慈／台北報導〕德安航空董事長郭自行被控長期做假帳，浮報機隊維修費及各項管銷支出，擴大虧損金額，10多年來詐領民航局補貼款逾5億元，昨天被法院裁定收押禁見，由於德安航空請款期間甚長，檢調懷疑前董事長戴立俊恐也涉及不法，為釐清相關案情，今天再發動第二波行動，搜索戴男住所等2處，並約談之前滯留海外未歸的戴立俊夫婦釐清案情，全案朝詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦中。

晚間7點左右，戴立俊夫婦在調查官陪同下移送台北地檢署複訊，2人一前一後步入大門，全程不發一語；據悉，戴立俊向檢調要求「律見」，先跟律師商談，因此目前尚未接受檢方偵訊；檢方訊後不排除對戴立俊夫婦祭出強制處分。

為了照顧離島偏鄉居民，10多年來，民航局將蘭嶼、綠島、七美、望安航線以招標方式評選航空公司經營，並給予虧損補貼。

然而，檢調卻接獲檢舉，指稱德安航空呈交的補貼計畫書中，有大量維修支出，但稽核員實際到德安位於台東、高雄機場的維修機棚查核，卻未看到申報項目在執行。此外，德安申請的補貼款項目包山包海，除了人事成本，董事長郭自行私人花費也被列入補貼清單中，疑似造假擴大虧損，儼然穩賺不賠。

據民航局統計資料顯示，自2005年起，德安航空每年獲得的補貼多數超過1億元，補貼款超過10億元，每年還有超過1000萬元獎勵金，德安浮報支出恐逾5億元。

本月20日，北檢指揮調查局新北市調查處，搜索德安航空台北總公司、台東豐年機場、高雄小港機場內的營運維修站，以及董事長郭自行汐止住所等8處，民航局專業人員也在搜索時協同比對相關文件，今再展開第二波搜索、約談行動。