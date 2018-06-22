獨家》華山小木屋何時可拆？ 傳法部高層致電北檢關心

2018-06-22 19:40

〔記者錢利忠、謝君臨、吳政峰／台北報導〕台北華山102草原自治區發生分屍命案後，附近居民人心惶惶，台北市議員應曉薇昨陪同當地里長赴案發現場會勘，里長要求台北市政府盡速清空現場，北市府則將拆除作業進度，推給偵辦本案的台北地檢署；據傳，應曉薇昨場勘的新聞曝光後，法務部一度致電北檢關心，詢問案發現場何時才能清空？檢警因此加速作業，今再赴現場採證。

針對法務部昨天究竟有無致電北檢關心採證進度、電話內容為何？北檢今未多做說明，偵辦本案的專案小組「孝組」，也因案件偵辦中，不便受訪。法務部則表示，沒有聽到法務部打電話給北檢的消息。

案發現場所屬的北市中山區梅花里里長吳崑山，昨天在應曉薇的陪同下到現場會勘，他批評北市府都發局的長官只會嘆氣，根本沒盡到監督責任，要求北市府「快把這些比焚化爐還髒的東西清掉」；應曉薇則要柯文哲出來面對。

對此，北市府都更處主秘謝明同則指出，發生命案後，各界期盼能盡快清空場地，檢方則基於該處為刑案發生地，還需要蒐證，要求犯罪現場維持原狀，該處若接到檢方通知勘驗完畢後，將會盡快清空。

據悉，應曉薇會同里長會勘案發現場的新聞曝光後，法務部高層昨天立即致電偵辦本案的北檢「孝組」關心，詢問案發地的採證作業何時能完成，何時才能讓北市府進行拆除？

北檢接到法務部來電後，今早再次會同專案小組到案發現場進行鑑識，不放過任何蛛絲馬跡；今天於案發現場附近所發現的軍綠色空塑膠箱，檢警也不排除曾被兇嫌拿來當作藏屍工具，已交由北市警局鑑識中心帶回採證。

發生分屍命案的華山大草原，位於北市市民大道、林森北路一帶，又稱120草原自治區，地主為司法院，被規劃為未來的司法園區，華山大草原曾是閒置多年的歷史月台，自1989年鐵路地下化後即被荒廢，北市府為了將草原開放的態度留給市民，去年11月間同意野青眾團隊以藝術聚落方式申請借用，期間由藝術家創意發想，在草原搭建藝術帳篷，以多元的藝術行動推廣都市再生，日前北市府已啟動將場地歸還司法院之相關作業。

司法院表示，華山園區的地，目前委託台北市都市更新處管理，未來將作何用，由北市府決定。