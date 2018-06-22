黨產條例釋憲案7/10開說明會 首度開放民眾旁聽

司法院將於7月10日召開黨產條例釋憲案說明會，首度開放民眾旁聽。圖為憲法法庭。（資料照）

2018-06-22 19:13

〔記者吳政峰／台北報導〕部分民眾去年向監察院陳情，指「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」有違憲之虞，監院調查後認為有此疑慮，遂向大法官聲請釋憲，惟至今已1年3月，毫無動靜，引發外界揣測，大法官為了釋疑，決定於7月10日開說明會，除請監院、行政院列席，並破天荒開放民眾旁聽，就是否要受理釋憲案一事公開討論。

監院去年調查後認為，黨產條例設不當黨產處理委員會，恐違反「中央行政機關基準法」，遂於同年3月聲請釋憲及統一解釋案，案件之後石沉大海，直到近日台北高等行政法院再度為此聲請釋憲，監院所提的釋憲案才又被人提起。

大法官為了避免民眾誤解，22日開會決議，定7月10日下午2點半於憲法法庭召開說明會，討論關於監院聲請釋憲部分是否應受理，預計會議將聚焦兩題綱，分為監院是否能提出與職權無關的釋憲案，及本案對憲法權力分立的運作意涵為何。

大法官強調，本案將基於「大法官審理案件法」條文，討論監院聲請釋憲時應如何適用？監院聲請釋憲行使是依照何種職權，又如何適用於黨產條例？聲請是否合於要件，而應否受理？

當日將請監院、政院、學者列席討論，並公開憲法法庭，開放64席旁聽席給民眾及媒體，民眾只要於當日下午1點半到2點15分，攜帶身分證到高等法院刑事庭大廈1樓，即可申請旁聽證，額滿為止。

司法院提醒，旁聽者禁止攜帶手機、筆記或平板電腦、PDA、照相機、攝影錄音器材，也不可表達特定立場、干擾會場秩序、或有布條、標語或穿戴衣物影響會場莊嚴之物，並應於說明會召開前10分鐘依序號入座。