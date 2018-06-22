家暴法通過20年 防暴規劃師籲重視防治家暴及性侵害

2018-06-22 20:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕我國通過《家庭暴力防治法》為亞洲地區第一部家庭暴力防治專法，通過20週年，去年台中市家暴通報近1萬5千件件，昨天來自全國各縣市官方與民間的防暴網絡人員一同撐起紫色防暴保護傘，呼籲重視家庭暴力及防治性侵害。

「后里237、烏日300、東勢257、太平905、大里1066、中區144！去年台中市家暴通報14688件！」台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹今帶領第一線社區防暴雷達的防暴規劃師，共同走上防暴伸展台，揭露各區家暴通報案件數，呼籲家庭暴力防治應從關懷自己居住的地方做起，更向全國宣誓臺中市永不向暴力妥協的決心。

衛福部保護司代理司長林維言、社會局副局長陳仲良、家暴防治委員黃瑞汝及來自全國各縣市的防暴網絡人員撐起紫色防暴保護傘，貼上救助措施貼紙，防暴網絡提供終止暴力、驗傷採證、緊急庇護、聲請保護令、子女轉學及監護、就業及職訓、生活及經濟服務，協助被害人不再暴露在暴力的環境中擔心受怕。

北屯四民里也上街遊行「防止暴力、對抗性騷擾」倡導村里社區一起織起防暴網，呼籲愛心零暴力，保護尊重多元族群，要保護兒少，孩子不是個人財產、男性參與，需要男性守護零暴力，尊重新住民，打造幸福家園。