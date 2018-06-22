松菸槍擊案》佣金說詞兜不攏 北檢聲押指使者

2018-06-22 18:50

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市松菸文創大樓4個月內3度遭人開槍，針對今年1月19日發生的第2波槍擊案，檢警前天才逮獲42歲男子王永霖，查出他是槍手之一林志遠的上手，由他負責拿錢及找林嫌開槍，王永霖落網後遭羈押，又供出綽號「阿榮」的幕後男子黃柏榮；台北地檢署今再指揮刑事局拘提黃嫌到案，由於黃嫌對於幕後藏鏡人及開槍佣金等關鍵案情均交代不清，檢方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪聲押禁見黃嫌。

據悉，黃嫌應訊時，承認「上面」有人拿錢叫他找槍手開槍，不過檢察官追問「上面」是誰，黃嫌卻交代不清。檢警研析3起松菸槍擊案的案情後，鎖定松聯幫大哥「華哥」可能涉案，將進一步蒐證調查。

此外，黃嫌應訊時，說他當初拿了40萬元給王永霖，請他處理事情，但王嫌卻說他只拿到30萬元，其中10萬分給實際開槍的林志遠，不過林嫌卻說其中2萬元被王抽走，他僅實拿8萬元；由於三方說詞兜不攏，檢警正進一步調查釐清。

王永霖前天落網後，自稱「拿錢辦事」，檢方庭訊後，他再供出是受上手黃柏榮的指使，北檢今指揮刑事局偵一隊等警察單位發動拘提，成功逮捕黃男到案。

檢警調查，今年1月19日，涉開槍的嫌犯林志遠持蠍式烏茲衝鋒槍，在松菸文創大樓旁馬路對空開3槍，隨即南下逃亡，在高鐵台南站被捕。林供稱，自己曾跑路到中國廣州，有中國友人拿10萬元要他開槍，檢方不採信，將他聲押獲准，林遭收押後才供出，是受王永霖教唆。

前天，北檢指揮刑事局、台北市刑警大隊及信義警分局，前往高雄某汽車旅館拘提王男到案，在屋內起出安非他命。

去年11月1日犯下松菸首起槍擊案的槍手翁啟源、共犯林韋丞，今年4月被依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌起訴；第二案槍手林志遠於上月延押期滿，暫時獲釋；今年2月27日在松菸大樓旁開3槍的22歲槍手郭峻升，當晚投案，警方再逮蔡姓、魏姓共犯，3嫌均羈押中。

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