分屍台大女友自殺身亡 朱峻穎涉酒駕不起訴

2018-06-22 18:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕28歲健身教練朱峻穎，上月在21日深夜至22日凌晨將台大女友殺害分屍，埋在板橋住處社區內的花圃，犯後畏罪上吊自殺，但朱男去年12月酒駕撞傷路人，被依不能安全駕駛、過失傷害罪嫌送辦，新北地檢署曾就此案傳喚他3次未到案，也聯絡不上，才發現朱男因毒品案遭判刑才不敢出庭，因朱男已死亡，因此今予不起訴處分。

去年12月14日晚間近10時，朱峻穎在家喝啤酒後，騎乘機車載著一名女子出門，未料行經板橋區板新路口時，撞傷一名唐姓路人，導致唐男左腎輕度撕裂傷、左側鎖骨骨折，朱男也「犁田」受傷被送醫，測得酒測值為0.22毫克，事後唐男對朱男提告過失傷害，但於檢方收案前，雙方談定以6萬5000元和解，獲唐男撤告。

檢方因此就不能安全駕駛部分，3、4月及5月17日共3次傳喚朱男到案，朱男卻屢傳不到，也聯繫不上人，檢方才發現朱男曾於2016年間，從美國購買大麻輸台，被依運輸第二級毒品罪，判刑3年10個月確定，原訂5月18日須到案執行，但他卻沒現身，檢方隔週發拘票，拘提期限至6月8日，若仍拒不到案，就會發布通緝，未料，他竟在此時犯下大錯。因朱男上月28日已死亡，檢方對其涉犯不能安全駕駛、過失傷害罪部分，做出不起訴處分。

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