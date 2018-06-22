吳巡龍檢察官調任最高檢察署 澎湖環團懇請留人

澎湖地檢署檢察官吳巡龍即將調動到最高檢察署，環保團體希望留人。（記者劉禹慶攝）

2018-06-22 18:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署檢察官吳巡龍即將調任最高檢察署，澎湖海洋公民基金會等環保團體，質疑有政治黑手介入，投書媒體希望法務部放人，讓吳續留澎湖服務；吳巡龍表示這是合理調動，環保團體應訴求如何持續查察非法毒魚及廢棄物。

吳巡龍檢察官是澎湖鎖港人，2003年擔任澎湖地檢署主任檢察官，2008年因家庭因素〈照顧母親〉及關心澎湖故鄉司法，放棄外派升遷機會，主動申請降調檢察官在澎服務至今，除了2次博弈公投都挺身而出，擔任反賭急先鋒外，並積極查察非法毒電炸、廢棄物及選舉查賄，為澎湖社會開創了一番新氣象，但也因此得罪部分當權派政壇人士。

澎湖海洋公民基金會等環保團體認為，法務部人才濟濟，不乏具有博士學位的高材生，有刑事訴訟法專長與經驗的檢察官不在少數，卻調動人力吃緊的澎湖地檢署檢察官，調任又是查察賄選最有經驗的檢察官，讓地方人士擔心澎湖又將回到非法捕魚盛行、隨意棄置廢棄物、賄選猖獗的過去。

針對環保團體疾呼留人，吳巡龍表示早在一年前就被告知，也曾被諮詢過，雖然其表達續留澎湖的意願，但公務人員調動是合理，必須服從命令；海洋公民基金會的訴求，不應是讓吳巡龍留下因人廢事，而是如何持續查察非法毒電炸及廢棄物等，讓澎湖的海洋及環境生態永續經營，這樣的訴求才有可能被法務部採納。