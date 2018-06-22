陸軍驚傳遺失槍榴彈！ 八軍團：不具殺傷力訓練彈

2018-06-22 18:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陸軍第八軍團所屬裝甲564旅，上周清點械彈時，赫然發現彈藥庫中的「40公厘榴彈槍音效練習彈」數量短少約30多發，八軍團雖下令調查遺失原因和丟失子彈下落，但目前彈藥仍下落不明。

由於蔡英文明天將南下高雄旗山、美濃視查香蕉等農產情況，八軍團營區剛好又位於旗山，總統視導前夕傳出槍彈遺失，加上近日立院又完成軍 人年改三讀，時間點敏感，傳已引起國安高層重視。

第八軍團強調，該類軍品是訓練用彈，不具殺傷力，為端正後勤紀律，本部仍將追根究柢，並檢討疏責，以防類案再生。