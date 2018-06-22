台苯掏空案 張鍾潛判3年、孫鐵漢判3年8月

2018-06-22 18:33

〔記者溫于德／台北報導〕檢方偵辦台苯掏空案，查出全案可分為4大區塊包括，天籟大飯店股權交易收佣金、致恩公司財報不實、違法貸款及投資景碩公司，以及違背任務損及美都公司利益等；而涉入本案的台苯董事長、同時是經濟部前常務次長張鍾潛與天籟集團董事長孫鐵漢等人，則被依法起訴。案經台北地院審理，今依虛偽記載財務報告罪判張3年刑期，孫依三個背信罪定應執行刑3年8月、不法所得631萬5600元全數沒收。

至於本案其他被告方面，台苯子公司力服工程董事長蘇嘉屏，依背信與商業會計法之記入不實罪，併判2年刑期，另10月刑期得易科罰金30萬元罰金；台苯前總經理王宜陵依虛偽記載財務報告罪獲判2年刑期；台苯後總經理陳建宏虛偽記載財務報告罪獲判7月刑期，緩刑3年，並於全案確定後1年內向國庫支付45萬元；台苯財務副總陳明得依背信罪獲判9月；退休的致恩公司財務主管黃迪晞則被判9月刑期，緩刑3年，需繳交公庫60萬元。

不過，台苯前董事長劉正元因法院認定他不知情孫等人犯案過程，諭知無罪判決。以上所有被告均得上訴。

回顧檢方承辦本案過程，針對天籟大飯店股權交易部分，認定孫鐵漢、孫的親信劉正元、蘇嘉屏與陳明得等4人，利用台苯旗下力福工程等6家子公司進行天籟股權交易時，透過人頭、協助孫取得佣金2664萬8000元。

違法貸款與投資景碩公司部分，認定孫鐵漢與蘇嘉屏明知力福工程以投資為業，與本業為工程事業的景碩公司無業務往來，卻於2010至2011年間，要求不知情的力福工程會計人員，製作不實轉帳傳票支付景碩工程款，並以「債作股」入主景碩，使景碩成為力福工程子公司。

而景碩在2011與2012年度營運虧損，造成力福工程須認列3485萬多元損失，進而使得母公司台苯也需認列3069萬多元損失，孫鐵漢及蘇屏嘉涉違反商業會計法及非常規交易。

台苯子公司致恩財報不實方面，檢方認定張鍾潛與致恩前後任總經理王宜陵、陳建宏，以及已退休的致恩財務主管黃迪晞，涉嫌造假致恩2002年與2003年財報，透過與境外子公司假交易，美化致恩財報，涉財報虛偽不實罪。

而黃迪晞在檢方偵辦時選擇認罪並提交證據資料，獲檢方建請法院從輕量刑；致恩財報的簽證會計師巫毓琪，也因認罪並提交證據，獲緩起訴3年、須支付公庫40萬元。

違背任務損及美都利益部分，檢方認定是台苯公司美都總經理林坤輝個人所為；林在2007年未經美都授權、盜用美都印章，私下簽訂興建開發合作協議書。林直到2011年建案完工才告知公司，導致美都財報在當年度認列8036萬多元損失。

而檢方原本打算給予認罪的林坤輝緩起訴處分，但因他曾酒駕被判刑，改依偽造文書罪起訴；法院日前已判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。