LP切瘤後「還是腫腫的」…男提告求償5萬 兩度被打槍

2018-06-22 18:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣鍾姓男子陰囊長腫瘤，到醫院進行外科切除手術，但術後發現LP「怎麼還是腫腫的！」他轉求診另一家醫院泌尿科，發現陰囊還有腫瘤。鍾男認為，第一家醫院的林姓醫師有疏失，提告求償5萬元。苗栗地院簡易審理後認為，僅能證明又有腫瘤，無法認定過失，駁回；鍾男不服提上訴，苗栗地院合議庭審理後，再度駁回其訴。

鍾男因下體疼痛，前年1月間到苗栗市一家醫院看門診，診斷出他一側陰囊的外表有腫瘤，醫院安排隔天由林姓醫師進行陰囊粉瘤切除手術，取出1×0.8公分的腫瘤。

手術後，鍾男持續感到傷口處疼痛，但回診醫師說沒問題，他也認為是開刀難免；但他見傷口逐漸癒合，伸手去摸發現，「怎麼還是腫腫的！」

事隔近1個月後，鍾男不敢再去同一家醫院，改去另一家醫院泌尿科就診，發現又有腫瘤，再挨了一刀，取出7×0.8公分的腫塊。鍾男認為是林姓醫師疏失，提告求償5萬元的精神撫慰金。

林姓醫師則稱手術前有做記號，依記號開刀取下0.8公分腫瘤，而鍾男是經過一段時間後才又去開第二刺刀，不排除是鍾男自己搞錯位置，或是腫瘤又復發，否認有疏失。

因訴訟標的物金額未達50萬元，由苗栗地院簡易庭審理，法官依據衛生福利部醫事審議委員會鑑定書的認定結果，認為2次就診只能證明鍾男確實罹患腫瘤，但無法認定林姓醫師有過失，駁回鍾男之訴。

鍾男不服提上訴，案經苗栗地院合議庭審理後，認為簡易庭判決無不當，再度駁回其訴。