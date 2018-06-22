恍神清槍擊傷男同僚 土城女警遭起訴

土城警分局廣福派出所外觀。（資料照）

2018-06-22 17:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市土城警分局廣福派出所23歲黃姓女警，未依SOP程序清槍，誤拉滑套扣引扳機，子彈走火射穿王姓男同事右臂，再射進右胸腔，導致王男創傷性血胸伴有胸腔開放性傷口、右肱骨骨折及神經受損等傷害，黃女被依業務過失傷害罪嫌送辦，因兩人調解不成，新北地檢署今將黃女起訴。

檢警調查，去年10月23日上午8點半，黃女利用備勤時間，坐在派出所公共區域電腦桌前，準備保養自己保管的女用M&P9C警槍（通稱女用90手槍、小90），當時也是備勤的21歲學弟王姓警員坐在左前方壁櫃前的辦公桌，但黃女未依規定在槍械室內清槍，也未卸下彈匣檢查有無子彈。

依清槍規定需連拉兩次滑套退彈，但黃女只拉了一次滑套，反而將彈匣內的子彈上膛，且未注意王員在前方，準備分解槍械保養時，還將槍口朝著前方，並扣下扳機，子彈「砰」一聲瞬間擊發，彈頭先劃過電腦桌面，留下一道明顯彈痕，再射穿王員右臂並卡進右胸，王員中彈後從椅子上往後重摔在地，黃女也被嚇壞，王員緊急送醫才無礙。

庭訊時，黃女供稱，當天因失眠精神不濟，忘記警槍已裝入彈匣，才會發生誤擊，但那天王員值班，卻未依規定坐在值班台，反坐在辦公區，才會被她射到，認為王員也應負一部分責任。

王員出庭時哀怨表示，這件意外對他打擊很大，造成他右手機能受影響，射擊反應變慢，日後恐無法再跑外勤，警察仕途可說是提前結束。