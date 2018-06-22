高雄氣爆代位求償 市府「沒告自己」全身而退

2018-06-22 17:38

〔記者黃建華／高雄報導〕4年前造成32死、321傷的高雄氣爆案，高雄市政府取得3千多名災民受讓債權委託「代位求償」，分6案控告中油、榮化、華運等公司求償10億餘元，高雄地院今天下午再宣判3案，連同上午的3件，法院都認定中油沒有過失，不用賠，反而是高市府在氣爆案佔4成過失責任，但高市府「代位求償」並未告自己，法院因此判榮化、華運公司僅需共同負擔6成的賠償金，共新台幣3億6500多萬元。全案可上訴。

值得一提的是，高雄地院雖認定高雄市政府在氣爆案有4成過失責任，而市府拿「善款」幫忙災區重建，法院認定是屬於「公益」行為，並不等同於是賠償金。不過，全案已逾法定2年的民事請求權時效，災民已不能再對高市府提告求償，高市府在氣爆案的民事責任上，可說「全身而退。」

2014年7月31日發生的高雄氣爆案，為台灣工安史上傷亡最嚴重的工安事故，高市府案發後提出「氣爆事件求償救助計畫」，以「市府先付錢給您，再代您打官司」，取得3千多名災民受讓委託，代位向中油、榮化、華運等公司提告求償。

高雄地院民事庭今天上午、下午分別宣判6起市府「代位求償」案，認定中油公司，並非漏洩的4吋管線所有人，不負保養維護義務，在氣爆案並無過失。反而是原告高雄市政府所屬公務員趙建喬等3人及榮化公司李謀偉等6人、華運公司陳佳亨等3人對氣爆發生均應負業務過失責任，並認定高市府、榮化及華運的過失責任比例為：4：3：3。

高雄地院發言人李育信庭長指出，榮化、華運公司在法院審理時，質疑高雄政府用社會各界「善款」來換取災民賠償請求權的角色，適法性有問題，但法院認為，高市府統籌分配善款，扮演社會救助角色，縱有自社會大眾受領善款事實，但善款並非損害賠償金額的一部分，災民仍可將其等損害賠償「債權」讓與高市府。

被害人賠償請求權 已過2年時效

不過，被害人對高市府的賠償請求權已超過2年時效，對於榮化、華運等的賠償金額，法院依法扣除高市府應分擔的4成責任比例，判榮化、華運應共同負擔賠償額的6成，共需賠償3億6500多萬元。

高雄地院審理高雄氣爆案，包括刑事和民事庭，都認定高市府和榮化、華運等有業務過失，今年5月，高市府秘書長趙建喬等3名官員各判刑4年10月；李長榮化工因為墊付每一名罹難者1200萬元和解金，前董事長李謀偉以及5名員工各判4年；華運公司3名員工各判刑4年6月。