獨家》男蟲設愛情陷阱誘拐少女賣淫 北檢聲押獲准

2018-06-22 17:13

〔記者錢利忠／台北報導〕網路男蟲陳博橋透過臉書結識年僅17歲、還在就讀高中2年級的女學生小如（化名），陳男利用小如正值青春期，情竇初開嚮往愛情的年紀，騙小如獻身交往後，竟慫恿並仲介小如賣淫；台北地檢署昨指揮台北市警局松山分局搜索並約談陳男，今天凌晨依違反兒少性剝削防制條例將他聲押禁見，台北地院今天下午裁准。

檢警調查，八年級生的陳男，平日無所事事，今年初透過臉書結識小如後，與小如發展出超友誼關係，後來陳男缺錢，竟向小如提議上網援交賺錢，落入愛情陷阱的小如，擔心若不從恐惹陳男生氣，便聽從陳男的指示，以每次3千至5千元不等的金額，出賣靈肉。

本月初，北市松山警分局上網巡查時，在臉書社團的頁面上，發現陳男代替小如PO出的援交訊息，聯繫陳男取得賣淫地點及交易方式後，昨天報請北檢指揮，循線約出陳男，依現行犯將他逮捕，並前往陳男住處進行搜索。

陳男昨警詢後，被依違反兒少性剝削防制條例移送北檢複訊；據悉，對於涉仲介未成年少女賣淫的部分，陳男說詞反覆，一會承認，一會又翻供不認。

檢方漏夜偵訊至今天凌晨1點多，考量他對案情避重就輕，且疑有共犯未到案，以有串、滅證之虞，依違反兒少性剝削防制條例第32條，最重可處3年以上、10年以下徒刑之涉引誘、媒介未成年少女性交易罪，向法院聲請將他羈押禁見。今天下午，北院召開羈押庭後已裁准羈押。

由於小如仍未成年，檢警後續將調閱陳男及小如的通聯紀錄，以違反兒少性剝削防制條例被告的身分，循線約談曾與小如進行性交易的嫖客到案，全案擴大偵辦中。關於本案細節，北檢今以偵查不公開為由，不願透露。