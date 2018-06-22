曖昧基泰建設董座被抓包 女教授辯：「他是我乾爹」

2018-06-22 17:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕上市公司基泰建設董事長陳世銘遭妻指控，與國內知名科大梁姓女教授過從甚密，兩人多次牽手出遊，頭靠頭耳語，甚至相偕出國旅遊，被其妹撞見時，梁女竟謊稱陳是她「乾爹」，並被壹週刊報導「基泰老總頻送女教授入香閨」，認為配偶權遭侵害，怒向梁女求償300萬元，新北地院今判梁女須賠償陳妻60萬元，可上訴。

73歲的陳世銘前年被「壹週刊」直擊送42歲梁女回家，陳男認為遭誣衊加上妻子強勢多疑，訴請離婚，台北地院認定無理由，去年11月駁回，男方已就離婚部分提起上訴。

陳妻控訴，自己婚後為使丈夫在外放心創業兼照顧小孩成長，甘願辭去工作，擔任全職家庭主婦，2013年9月，老公到該科大就讀博士班，2015年8月老公突收拾衣物離家，她打探下才知道老公外遇指導教授梁女，兩人不但多次同進同出、牽手、緊靠耳語，足跡遍布碧潭、宜蘭、台中、東京、澳門、中國鄭州等地，親暱互動情況甚至被媒體刊出，婚外情雖公諸於世，但梁女卻仍持續與老公維持曖昧關係，讓她精神上飽受痛苦。

梁女表示，她受副校長邀請為基泰公司進行企業講座，陳妻提供的照片地點，都是課程參訪、公司重要業務訪視、團體旅遊等活動，均非與陳男單獨而行，強調與陳男無任何逾越男女分際之舉，周刊報導均屬不實。

但法官當庭勘驗陳妻提出的影片與照片，發現陳男與梁女不只一次深夜在公園牽手而行，陳男還會搭梁女肩並靠耳說話、摸額頭，互動親密自然，猶如熱戀中的情侶，已逾越分際。

梁女雖辯稱因陳男行動不便及聽力有障礙才會牽手、靠耳說話，事實上卻多由陳男靠近梁女說話，法官因此不採信梁女供詞，但認為兩人歷次出遊中，也的確有因公、因課往來的正當性，周刊報導並非全然無稽，今判梁女須賠償陳妻60萬元。