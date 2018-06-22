北投警方辦社區治安會議 士檢也來宣導反賄選

2018-06-22 17:19

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市北投警分局下午舉辦「聯合社區治安會議」，由分局長吳進宗主持，會議前轄內天華幼兒園太鼓隊，先在分局1樓環型廣場演出，迎接與會貴賓蒞臨，北市立復興高中漾言手語社則在10樓會場，以活潑、熱情之手語表演，為會議揭開序幕。

由於年底地方公職人員選舉將屆，特邀請士林地方檢察署莊富棋檢察官蒞會實施「查察賄選、防制暴力」宣導，宣示全力端正選舉風氣，淨化選前治安的決心；轄內民意代表、里鄰長、大賣場、各行業業者、醫院、停車場等公共空間管理者也熱情與會。

會中除針對轄區「治安狀況」提出報告、討論，及「反毒、防詐、婦幼安全、防制飆車」等宣導。同時針對近期之治安工作重點，暑期青春專案、安居緝毒專案等，向與會民眾實施說明及宣導。

同時因應近期社會上發生多起公共空間暴力案件，北投分局也與各大賣場、公共空間管理者等與會人員，深入探討易發生危機之治安死角，檢視警民聯繫窗口、建立完善通報網絡，增強業者公共空間安全概念，並提醒民眾熟記自我保護方法，從管理者和個人等面向，交叉提升整體安全防護。

警方希望藉由這次的會議，與轄內民眾能夠面對面的近距離溝通，在有限的會議時間內報告、討論了重要的轄內治安狀況，並安排了反應熱絡的有獎徵答活動，參與民眾亦於會中表達對於轄區治安的關心與建議，圓滿搭起警民雙向溝通的橋樑，更使得大家對北投的治安，深具信心。

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