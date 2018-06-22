工人順手偷安全帽 差點害好友GG

游男下手拿別人安全帽。（記者楊政郡翻攝）

2018-06-22 16:32

［記者楊政郡／台中報導］因小失大！上月台中市游姓工人臨時請友人載他到附近五金行購買鑽頭，沒安全帽竟順手偷了其他機車上的安全帽，警方根據監視畫面，這個月通知他到案說明，他心知肚明帶著安全帽過來，說他一時貪小便宜，想拿去還但忘了，而警方追查才排除廖姓機車騎士是共犯，游男感嘆怕未帶安全帽被罰，還差一點拉好友下水，真是因小失大。

據警方調查，游男上月9日臨時搭廖姓友人機車，到附近五金行購買工作所需的鑽頭，但廖某沒有多餘安全帽，游也沒有自備安全帽，這樣上路可能會被警察開單，沒想到游男貪小便宜走到巷子內隨手拿了他人安全帽就上路，手腳很快前後花不到10秒鐘。

事後游某把安全帽帶回家就放著，也沒有再拿出來用。經過被害人報案，警方調閱過濾監視器，發現涉案男子著無袖上衣、深色工作長褲，腰上還繫著1個工具腰包，研判是附近工地工人，才在某工地找到外型與嫌疑人相似的游男，請他到案說明。

警察找上門，游男才意識到「東窗事發」，沒想到事隔1個月警方還找上門，趕緊主動將安全帽送到派出所歸還，但還是被依竊盜罪嫌函送法辦。

游男坦承因臨時要搭友人機車去買鑽頭，怕被警方開單，才鋌而走險，後來一直把安全帽放在家中忘記歸還，而機車駕駛廖某也一度被懷疑是共犯，但查明廖某不知情，不知道他去拿別人的安全帽。