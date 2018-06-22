資深警察領槍習慣差 警槍走火擊穿左手掌

2018-06-22 16:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第三分局正義派出所，昨天下午發生警槍走火的意外，擔任警察已25年之久的邱姓資深警員，昨天下午4時許領槍後，習慣性的拉警槍的滑套，不料，卻將子彈上膛，不知何故走火，子彈貫穿他的左手掌食指與中指邊緣，幸好只是皮肉傷，送醫清創縫合5針出院，市警局認為他領警槍程序不當，記過2次，所長則連帶處分申誡1次。

邱姓警員記過2次 三分局否認嬉戲玩槍

外傳上述意外是員警領槍後，在辦公室嬉戲玩槍，才會造成警槍走火打傷自己，三分局嚴正否認，三分局強調，昨天案發時，另有3、4名員警在辦公室內，只聽到槍響，沒有見到任何玩槍嬉戲打鬧畫面，警方據此推論，走火主因是邱員領槍習慣不好，另外，現在使用的PPQM2，沒有保險開關，只要拉滑套，就會把子彈上膛。

三分局指出，領槍的程序，是先領出PPQM2警用手槍，領槍之後，要先拉滑套，查看是否有子彈（清槍），確認沒有子彈，再填入子彈，等有危險需要開槍時，再拉滑套，把子彈上膛，但邱員領槍習慣不好，把順利弄錯，他領槍之後，沒有先拉滑套檢視是否有子彈，反而是裝填子彈之後，才拉滑套。

調查顯示，邱員拉滑套時，手槍不知何故擊發，子彈往邱員左下方射擊，貫穿左手掌食指與中指下，但沒有打中骨頭，子彈又擊中地上，在地上留下彈痕，警方認為邱員領槍不當，記過2次，並通令員警注意領槍正確程序。