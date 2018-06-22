遇到牠強搭霸王車 波麗士大人也沒輒

昨天中午1部自小客車疾駛進埔里分局埔里派出所門口，駕駛狂按喇叭，員警外出查看，才發現車頂上有蛇。（記者佟振國翻攝）

2018-06-22 15:59

〔記者佟振國／南投報導〕強搭霸王車，波麗士大人也沒輒！進入夏季，常有蛇類出沒，南投縣有民眾開車時發現車頂被長蛇盤據，嚇得不敢下車，趕緊開到派出所狂按喇叭求助，員警雖確認是微毒的大頭蛇，但手邊沒有工具，也不敢貿然捕捉，最後靠消防隊員幫助，才將這位不速之客請下車，結束一場開車驚魂。

昨天中午1部自小客車疾駛進埔里分局埔里派出所前，喇叭聲大作，卻沒有人員下車，員警趕緊外出查看，只看到副駕駛座的車窗微開，駕駛在車內比手劃腳，直呼「我的車頂上有蛇啦！」希望警察趕快把蛇抓走，員警一看也嚇了一跳，長約逾1公尺的蛇就盤據在車頂天線旁。

員警確認是有微毒性的大頭蛇，但手邊沒有工具，也不敢貿然對付這位強搭霸王車的不速之客，只好請駕駛開車到信義路的中心碑消防分隊處理。

警局到消防分隊車程約5分鐘，蛇仍在車頂不走，駕駛開到中心碑消防分隊門口還是狂按喇叭、微開車窗求救，捕蛇對消防隊員來說只是小菜一碟，只見2名隊員1人持捕蛇挾另1人徒手，就把強搭霸王車的大頭蛇「請」下車，駕駛可能飽受驚嚇，仍不敢開門下車，隨即開車走人，相關狀況也無從得知。