獨家》松菸槍擊案再逮1嫌 北檢拘提指使者黃柏榮到案

松菸槍擊案再逮一嫌，北檢拘提黃姓指使者到案。（記者錢利忠攝）

2018-06-22 15:40

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市松菸文創大樓4個月內3度遭人開槍，針對今年1月19日發生的第2波槍擊案，檢警前天才逮獲42歲男子王永霖，查出他是槍手之一林志遠的上手，由他負責拿錢及找林嫌開槍，王永霖落網後遭羈押，又供出綽號「阿榮」的幕後男子黃柏榮；台北地檢署今再指揮刑事局拘提黃嫌到案，移送北檢複訊中。

檢警研析3起松菸槍擊案的案情後，鎖定松聯幫大哥「華哥」可能涉案，將進一步蒐證調查。

王永霖前天落網後，自稱「拿錢辦事」，檢方庭訊後，他再供出是受上手「黃柏榮」的指使，北檢今指揮刑事局偵一隊等警察單位發動拘提，成功逮捕黃男到案，現仍在警詢中。

檢警調查，今年1月19日，涉開槍的嫌犯林志遠持蠍式烏茲衝鋒槍，在松菸文創大樓旁馬路對空開3槍，隨即南下逃亡，在高鐵台南站被捕。林供稱，自己曾跑路到中國廣州，有中國友人拿10萬元要他開槍，檢方不採信，將他聲押獲准，林遭收押後才供出，是受王永霖教唆。

前天，北檢指揮刑事局、台北市刑警大隊及信義警分局，前往高雄某汽車旅館拘提王男到案，在屋內起出安非他命。王男供稱是另名黃男以100萬元代價，請他找林志遠開槍，最後對方只付30萬元，他分給林志遠10萬元。

林志遠則供稱，王永霖跟他一起到台北，但開槍前兩人分開，10萬元還被王永霖抽取2萬元，自己實得8萬。

去年11月1日犯下松菸首起槍擊案的槍手翁啟源、共犯林韋丞，今年4月被依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌起訴；第二案槍手林志遠於上月延押期滿，暫時獲釋；今年2月27日在松菸大樓旁開3槍的22歲槍手郭峻升，當晚投案，警方再逮蔡姓、魏姓共犯，3嫌均羈押中。