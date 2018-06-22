怪了！泰籍按摩妹向台男妻自爆不倫 出庭又否認

2018-06-22 15:54

〔記者溫于德／台北報導〕泰國籍按摩妹獻身台籍男子，雙雙遭台男元配提告妨害家庭，但元配在檢方偵辦時對丈夫撤告，小三則被依相姦罪判刑3月，得易科罰金9萬元，民事部分今再判賠30萬元；刑、民均得上訴。但令人不解的是，全案之所以會爆，是因按摩妹突然以電話告知元配不倫，使元配得以向丈夫興師問罪並掌握性愛畫面後提告，後卻又出庭否認姦情。

據悉，本案夫妻曾一同赴按摩妹服務的店家消費，丈夫因而熟識按摩妹，進而背著妻採野花。

刑事判決指，按摩妹前年4月底突致電元配，自爆獻身其夫，而元配也在掌握性愛光碟後，對兩人挨告；元配偵查時雖對丈夫撤告，仍堅持告按摩妹。

豈知按摩妹出庭改口、否認不軌，同時辯稱該通電話僅向元配告知「妳老公不用每天來按摩」，況且性愛畫面也未正面拍到她、否認是影中人。

刑庭法官認為，丈夫曾承認按摩妹為他口交、手淫等，且該段留存在男子手機內的性愛畫面，雖只拍到女方以雙手撐開下體供男方「進入」、未拍到正面，不過，恰好有兩人當時親密合照，「按摩妹眼睛看向前鏡頭、親吻男子臉頰照片」，認定影中女子即是本案被告，依相姦罪判刑論處。民事今再判賠30萬元。

至於本案小三為何先要向元配自爆不倫，後又否認是影中人，目前尚無法得知。