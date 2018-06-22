「反家暴」20年 警政署頒發創意影片獎

2018-06-22 15:39

〔記者邱俊福／台北報導〕本月24日是我國「家庭暴力防治法」公布實施20週年，警政署今天舉辦「反家暴20年，警察來守護」創意影片活動頒獎典禮，會中

內政部長葉俊榮到埸主持，強調警政婦幼安全工作已全面朝向專業化發展，除回應民眾的期待，更是與世界潮流趨勢接軌，而依統計106年警察機關受理家庭暴力通報案件高達7萬861件，與96年的3萬582件相較，成長231%之多，顯見國人已普遍重視家庭暴力防治觀念，並勇於報案。

警政署是為傳達全民反家暴的意識，透過這次影片徵選活動，鼓勵愛好影片創作人士，拍攝反家庭暴力創意影片，藉由影像畫面呼籲社會大眾與警察合作，共同防範家暴案件，守護社會安全，遇有家暴案件，勇敢說出來，有警察做你的靠山。

這次評審結果第1至3名及優選2名影片名稱分別為「衊」、「孽止」、「睜扎」、「您（你），很重要」、「交集線」等片。其中第一名影片「衊」，拍攝手法寫實，充份刻劃人性及家庭暴力的黑暗面，對家暴反思主題詮釋強烈，影片最後更帶出「包容不等於愛，用自己的力量為自己發聲」字句，深植每位觀賞人腦海中，湧生一股面對家庭暴力的勇氣。

而典禮中特別安排播放歌手李玖哲「Will You Remember Me」MV，這部MV劇情觸及警察處理家庭暴力案件議題，於去年12月發表時，曾引起不小迴響，現場同時也邀請該MV導演胡瑞財、製作人孫偉強及片中飾演女警角色演員林予晞到場，現身分享拍攝歷程及心得，希望藉此呼籲國人對於家庭暴力議題的關注與重視。