國10自撞護欄車禍 駕駛拋飛橋下慘死

2018-06-22 15:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國道10號24.8公里處往旗山方向，今天下午1點15分傳出重大車禍，黃姓計程車駕駛（29歲）疑似未綁安全帶，開車自撞護欄後，由於撞擊力道強大，人從車內被拋飛至國道下方的香蕉園，警、消獲報趕往救援時，黃男因傷重不治身亡。

警、消指出，黃男車禍時，疑似天雨路滑加上車速過快，自撞護欄後，人從擋風玻璃處被拋飛到橋下約10多公尺深的香蕉園裡，消防人員動用吊臂將他救起時，黃男已無生命跡象，至於相關肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。