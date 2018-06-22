鷹眼女警校生 巡邏助查獲槍枝

2018-06-22 15:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣潮州警分局光華派出所警員吳大成、鍾煜權及警專女實習生辛瑞蕓，昨晚（21日）執行巡邏勤務時，發現一部可疑車輛，尾隨一段距離，趁停等紅燈之際，亮燈鳴笛，要求駕駛停車受檢，果真在車上起出改造槍枝、子彈及毒品，全案依法偵辦。

警方表示，家住萬巒鄉26歲潘姓男子（有妨害自由及槍砲彈藥刀械管制條例前科），21日晚間駕車行經潮州鎮光復路一段時，被巡邏員警發現可疑進而攔車盤查，交談間潘男神色慌張、眼神飄忽不定，眼尖的女實習生發現駕駛座旁半開的手提包，露出疑似槍柄的物體，立即出聲警示。

2名員警立即控制潘男行動，果真在手提包內起出1把改造手槍、裝填3發子彈的彈匣1個及盒裝子彈25發，並在副駕駛座置物箱內的餅乾罐發現二級毒品安非他命2.12公克，當場人贓俱獲，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送法辦，並將深入追查槍械來源及是否涉及其他刑案。

警專女實習生辛瑞蕓為警專36期學生，暑假期間分發至光華派出所實習，面對狀況處變不驚，第一次實習即有初生之犢不畏虎的表現，相當不簡單。辛瑞蕓開心表示，實習第3天就查獲槍毒案，既緊張又興奮，也期待實習期間能學習好的經驗，畢業後當個霹靂女警。