圍捕慣竊與自小客碰撞 警車彈飛50公尺

2018-06-22 15:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方今天上午追捕騎贓車的邱姓慣竊，呼叫線上警網圍捕，過程中一輛警車趕赴支援途中行經路口時，與一輛疑未聽到警報器的自小客發生交通事故，因擦撞力道不小，警車當場被撞飛離現場50公尺遠外卡在分隔島上，所幸員警僅受輕傷，邱嫌同時間追捕到案，呼籲民眾在路上聽聞巡邏車警報聲警示時給予禮讓。

台中市第二分局立人派出所警員周明儀、實務訓練警員廖正豪等2員，今天上午近11時騎乘警用機車巡經北區漢口路、太原六街口，見騎車的48歲邱男在看到員警時刻意閃躲行跡可疑攔查，做賊心虛的邱男見狀加速逃逸，周員立即通報勤務指揮中心通知線上各巡邏網攔截圍捕。

此時警員李孟修、吳依君等2員共乘一輛巡邏車接獲通報趕赴支援，沿途並開啟警報器及警示燈，卻在北區中清路與德化街口與黃姓民眾所駕駛的自小客車發生碰撞，因撞擊力道不小，警車當場被撞飛到距現場50公尺遠外卡在分隔島上，引起直擊民眾一片驚叫。

所幸兩名員警僅雙手擦傷、黃男胸口擦傷，均未送醫，至於警車前後保桿、前後擋風玻璃及車體受損，自小客僅前保險桿脫落，同時間警方也北區民族路上追捕到騎乘贓車的邱姓慣竊，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

警方呼籲，為打擊犯罪追捕犯嫌依法使用道路優先權時，請民眾於道路上聽聞巡邏車警報聲警示時，多支持警方維護治安工作辛勞給予禮讓，讓全民共同打擊犯罪，警方也會持續加強要求員警執勤行車安全。

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