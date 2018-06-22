男子情緒不穩銀行潑漆 ATM、補摺機全遭殃

2018-06-22 15:18

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區三和路四段上一間銀行，昨日上午10時許遭人潑漆，轄區三重分局永福派出所警員獲報趕抵現場，發現涉嫌潑漆的27歲林姓男子已遭銀行保全壓制在地，現場3台ATM、1台自動補摺機滿是白色油漆，一片混亂。

三重分局表示，林男到案後三緘其口，面對警員訊問皆閉口不答，也不願透露為何潑漆，隨後趕來的家屬才向警方表示，林男患有思覺失調症，領有中度身障手冊，情緒時常不穩，承諾將會賠償銀行損失，警訊後依毀損罪嫌將林嫌送辦。