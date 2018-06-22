低價攬客吸警注意 揪出仿重機配件及精品賣家

2018-06-22 15:03

〔記者許國楨／台中報導〕小心買到劣質重機仿冒配件晚7天回家！

本身也騎重機的台中市林姓男子，看準國內重機人口逐年攀升的龐大市場商機，自中國訂購仿冒的重機防摔衣、防摔手套等防護配備及精品，在拍賣網站或透過LINE設立群組誆稱原廠水貨5折賣吸引車友搶購，保二總隊刑大偵二隊上週循線揪出林男起出近百件仿冒重機精品送辦，呼籲車友勿貪圖便宜購買劣質仿品危及人身安全。

警方日前接獲檢舉，指稱在拍賣網站有人販售重機配件及精品情事，賣家除在網路公開陳列、販售仿冒「ALPINESTARS、YAMAHA、KYMCO、SUZUKI、HONDA」重機精品配件，行徑大膽毫不避諱，並於通訊軟體「LINE」成立群組，公開標示商品品牌、價格、尺寸等，供不特定車友及民眾下標，吸引不少消費者瀏覽進而消費購買。

警方上週循線在台中市逮捕涉嫌販賣的48歲林男，在其住處搜出近百件防摔衣、背包、手套、煞車把手等仿冒重機精品及配件，查出原本就從事網拍生意的林男本身也是重機車友，看準國內騎乘重機人口激增、有利可圖，前年開始自中國淘寶網大量訂購仿冒的重機配件及精品販售。

他在拍賣網站或LINE群組誆稱原廠水貨，售價僅正品5折，以防摔衣為例，市價正品一件約1萬2千元，仿冒品進價約2千元，網拍價格訂在6千元，防摔手套正品約4千元，仿冒品進價只要800元，網路賣價1500元，每月獲利5萬元起跳。

警方表示，仿冒防摔衣、手套等護具，材質均為橡膠以及劣質塑膠，萬一發生事故根本無法達到保護作用，呼籲車友慎選交易平台，切勿貪圖便宜購買劣質仿冒品危及自身安全，訊後全案依訊後依詐欺、商標法罪嫌送辦。