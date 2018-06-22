異想天開！妻不願離婚 他找人假冒辦手續

2018-06-22 13:36

［記者楊政郡／台中報導］25歲連男想與妻子賴女離婚，但賴女不願配合，他異想天開，找名同年紀傅姓女子，持偽刻的賴女印章，藉機取得賴女身分證，兩人到神岡區戶政事務所要辦理兩願離婚，偽簽賴女姓名個資在「離婚協議書」、「離婚登記申請書」、「換領身分證申請書」等文件，還偽造兩名友人的署押擔任離婚證人，但戶政事務所陳姓承辦員發現照片人不對，且兩人神情一點都不像離婚夫妻，暗中打電話與賴女聯繫，才揭發上述荒唐的假離婚事件，連某與傅女被依偽造文書判4月及3月徒刑。

台中地院判決書指出，連男不滿配偶賴女遲遲不願配合辦理離婚，竟然找來傅姓女子，假冒自己的妻子，兩人一起到神岡區戶政事務所要求辦理兩願離婚。

連男先偽刻賴女的印章一只，在藉機取得賴女身分證件，2017年10月20日兩人連袂到神岡區戶政事務所，偽簽了賴女的個資，辦理上述3份文件，還偽簽兩友人當作是離婚證人，交給戶政事務所陳姓承辦人行使。

可是陳姓承辦人發現賴女身分證照片與本人有明顯不同，且兩人緊緊坐在一起，進事務所從頭到尾還一直私下親密對話，一點都不像是離婚夫妻模樣，陳姓承辦人就以賴女所留的電話聯繫，才發現上述假冒行為。

兩人在偵審中皆坦承不諱，依偽造文書判連某4月、傅女判3月徒刑。