手煞車故障拖車連撞7輛重機 網友調侃「是在玩骨牌嗎？」

2018-06-22 13:21

〔記者許國楨／台中報導〕一輛大型拖車前天中午停放路旁，竟在無人操控下突然推進撞上前方賓士休旅車，駕駛見狀緊急跳上車但拖車仍滑上人行道，接著撞倒停放在重機店前的7輛重型機車，民眾將影片上傳臉書社團引起熱議，網友紛留言「是在玩骨牌嗎？好療癒喔」，警方則說，肇因仍需進一步調查釐清。

台中市第六分局交通分隊調查，49歲余姓司機當天中午12時許，駕駛賓士車頭的拖車到西屯區朝馬路上一家米行送貨，當時他將1.5噸重的拖車熄火後停在米行前接著下車，未料原本呈靜止狀態的拖車突然向前滑行，余男見狀大吃一驚趕緊衝到車旁並打開車門跳上車處置仍來不及，眼睜睜看著拖車擦撞前方的賓士休旅車。

只是接下來發展更令人傻眼，由於米行隔壁是販售宏佳騰品牌機車與重機精品的車行，車行將多輛價值10萬至20多萬元不等的品牌重機放在門口，拖車接著滑上人行道，又撞倒4輛未掛牌、3輛已掛牌共7輛停放在車行前的重型機車才停下。

酒測值為0的余男供稱，當時車輛處於熄火狀態，有拉手煞車，疑似手煞車跳脫才發生事故，會跟車行協調後續賠償，車行則表示，會找廠商估價評估維修損失，但不願對該起事故做評論，也不願透露具體損失；警方表示，真正肇事原因仍需進一步調查釐清。

有民眾將影片上傳臉書社團「黑色豪門企業」，網友紛留言調侃「賀成交」、「一次買單」、「多個願望一次滿足，每天都可以騎不同重機上班囉」、「這下慘了」、「好多年沒看到人玩骨牌了，好療癒喔~未上路即成事故車 拍拍」。