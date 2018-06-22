抄襲漫畫家蕭言中作品還印製商品 判賠300萬

2018-06-22 13:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕知名漫畫家蕭言中3年前召開記者會，不滿畫作遭到被自稱行銷專家的男子賈釗抄襲並上傳臉書，更印製商品意圖販售，憤而提告，刑事部分台南地方法院2月依違反著作權法判賈釗徒刑8月，智慧財產法院今再判賈釗須賠償蕭300萬元，臉書專頁所有權人畢玉琴須連帶賠償其中的30萬元，另得銷毀侵害著作權作品，及刪除侵權貼文，並於臉書刊登本案判決主文，可上訴。

2015年7月15日「Angel TALK 法國軟麵包專賣店」，在臉書宣傳經營者（署名few）其藝術創作成就與咖啡事業理念，搭配自稱是該店咖啡總監的賈釗個人照片，但其中寫上「2015Mouse」、「國際當代藝術名人堂」等版面，有6幅文字、200多字文案，涉嫌抄襲蕭言中於2013年在北京舉辦「The Moment」個人展創作漫畫的動物角色，被網友發現踢爆。

挨告後，賈釗還在「Angel TALK 法國軟麵包專賣店」臉書貼文表示：「我要新聞大一點，我再紅一點…我是專業的事件行銷人員」、「我從沒否認過我是模仿蕭老師」等漠視著作權法的言論。

蕭言中指控，「The Moment」系列漫畫有諸多動物角色，是他首次以手指在平板電腦上作畫，賈釗竟在電腦以滑鼠重新描繪、臨摹方式，只稍作局部修飾，重製他部分漫畫角色，並將他撰寫的文字創作，改寫組成一篇廣告文案。

蕭言中說，賈釗還將抄襲的動物角色，印製成可著色使用之餐巾紙，在「塗鴉空間」書店，供來訪顧客著色使用，並將「The Moment」畫作多幅裱框後公開展示，及印製成「國際當代名人藝術收藏卡」，張貼「塗鴉空間˙書店-Picturesque」臉書網頁，以一張5000元販售，因此向賈釗及畢玉琴求償300萬元，另要求銷毀侵權作品及自臉書撤下侵權文宣，及得在報紙刊登本案判決勝訴主文。

賈釗表示，2013年與蕭言中本有「Cartoon in Coffee」咖啡館合作關係，蕭已有授權他行銷，並同意其作品重製改作，以行銷「The Moment」系列動物角色漫畫，因此，他才以模仿手法，改作出「The Mouse」系列動物角色漫畫作品，他的行為應是著作權法的改作，而非重製，要求駁回請求。

法官認為，賈釗對經蕭言中授權部分並未提出合約舉證，且主張蕭未舉證為何賠償數字是300萬元，求償金額無理由，及畢玉琴指出，與賈釗間就「Angel TALK法國軟麵包專賣店」臉書管理上是委任關係，而非僱傭關係，此部分先前審理時均未提出任何攻防，遲至言詞辯論中才臨時提出，太晚主張，讓自己的權利睡覺，因此給予失權制裁，判蕭言中勝訴。