姊妹花疑歹徒入侵報警 真相竟是「喵星人」搗蛋

警方在3樓的房間裡找到1隻猫咪。（記者黃佳琳翻攝）

2018-06-22 12:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕30歲的詹姓女子和妹妹晚上在家裡客廳看電視，突然聽到樓上傳出翻箱倒櫃的聲音，姊妹倆擔心有歹徒闖入，嚇得奪門而出拜託鄰居報警；警方趕到現場逐層搜索，並沒有發現歹徒侵入跡象，反而在3樓房間內看到1隻貓咪，推斷可能是猫咪跑跳，姊妹倆「自己嚇自己」，化解一場風波。

湖內警方指出，路竹區復興路367巷內民宅日前傳出有歹徒入侵，員警趕赴現場後發現，該民宅屋外聚集許多圍觀民眾，屋主詹姓女子焦急向警方表示，因為父母尚在外地工作，只有她與妹妹兩個人在家。

當天晚上，姊妹倆在客廳看電視，突然聽到3樓房間內傳來異響，似有翻箱倒櫃的聲音，姊妹驚嚇之餘，連忙衝出屋外向左鄰右舍求救，鄰居聞訊後紛紛聚集到詹女屋外，並協助詹姓姊妹打電話報警。

警方在詹姓姊妹的引領下，直奔3樓房間，小心地推開房門，房門後卻是空無一人。警方仔細地搜遍房間每個角落，在確定房間內都沒有可疑的人後，開始逐層推開檢查各層樓房間，但除了3樓一間房間裡有貓咪的喵喵作響外，其餘房間絲毫沒有可疑人士入侵的跡象。

警方研判極有可能是姊妹倆因父母不在家導致過度緊張，加上貓咪在房間內活動跑跳，才讓姊妹倆萌生歹徒入侵家中的想法，員警向詹姓姊妹解釋後，姊妹倆方才放下不安的心情、重展笑顏。