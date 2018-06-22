靈異？熱心警在墳墓喊一句話 無名女屍落葉歸根

基隆市警一分局三組組長許耀彬帶著沈女的家人前來替沈女上香。（記者林嘉東翻攝）

2018-06-22 12:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕沈姓婦人3年前走不出養父病故悲痛，跳軌輕生，因身分不明，被亂葬在無主墓塚間。熱心警官許耀彬，日前從網友提供訊息，比對上千筆失蹤人口特徵，終於找到她的生父，終讓沈女落葉歸根。過程中，許耀彬感到冥冥中有股力量牽引，讓他印象深刻。

基隆市警一分局三組組長許耀彬，5月間比對出台北市萬華區失聯1隔多月的無名屍身分。經媒體披露後，許耀彬接獲一名熱心吳姓網友期盼許能幫忙尋找3年前在暖暖火車站跳軌輕生無名屍。他鍥而不捨，比對出跳軌女子身分，找到無名屍的生父，經採集比對DNA後，確認跳軌女子就是33歲的沈女，安葬在基隆市南榮公墓無主墓區、無名屍編號是A092。

許耀彬說，基隆市南榮公墓無主墓區，因乏人整理，雜草叢生，安葬數百名無名屍，無名屍墓碑上又是編號，他昨天找尋半小時後靈機一動，在場大聲喊叫：「沈小西，你在哪裡？我來幫你落葉歸根！」想不到語音剛落，就找到沈女「編號A092無名女」墓碑。

許說，尋人的過程真的很靈異，無名墓塚冤魂，怨氣很重，他踩在無名墓塚上找沈女時，頭痛欲裂，直到現在頭還在隱隱作痛，不只他這樣，連葬儀社的人員也感同身受。

警方指出，沈女滿月時，就被生父母送給陳女收養，3年前養父過世後，沈女一直走不出傷痛，3年前跳軌輕生。

沈女生父告訴許，他在許來前幾天，數夜輾轉難眠，腦海裡反常的一直想起女兒，想不到許就前來；他願意領回好好安葬女兒，彌補30多年來為人父未曾照顧女兒的遺憾。

許確認後便帶著沈女生父與養母到基隆市立殯葬所辦理領回「編號A092無名女」，更名為「愛女沈小西」。當一行人到達「無主墓區」看到被雜草叢生掩蓋的該無名之墓碑時，家屬等人淚流滿面，再三向許鞠躬道謝，讓沈女不再是無主孤魂，可以落葉歸根。

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