靈異？熱心警在墳墓喊一句話 無名女屍落葉歸根

基隆市警一分局三組組長許耀彬帶著沈女的家人前來替沈女上香。（記者林嘉東翻攝）

2018-06-22 12:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕沈姓婦人3年前走不出養父病故悲痛，跳軌輕生，因身分不明，被亂葬在無主墓塚間。熱心警官許耀彬，日前從網友提供訊息，比對上千筆失蹤人口特徵，終於找到她的生父，終讓沈女落葉歸根。過程中，許耀彬感到冥冥中有股力量牽引，讓他印象深刻。

基隆市警一分局三組組長許耀彬，5月間比對出台北市萬華區失聯1隔多月的無名屍身分。經媒體披露後，許耀彬接獲一名熱心吳姓網友期盼許能幫忙尋找3年前在暖暖火車站跳軌輕生無名屍。他鍥而不捨，比對出跳軌女子身分，找到無名屍的生父，經採集比對DNA後，確認跳軌女子就是33歲的沈女，安葬在基隆市南榮公墓無主墓區、無名屍編號是A092。

許耀彬說，基隆市南榮公墓無主墓區，因乏人整理，雜草叢生，安葬數百名無名屍，無名屍墓碑上又是編號，他昨天找尋半小時後靈機一動，在場大聲喊叫：「沈小西，你在哪裡？我來幫你落葉歸根！」想不到語音剛落，就找到沈女「編號A092無名女」墓碑。

許說，尋人的過程真的很靈異，無名墓塚冤魂，怨氣很重，他踩在無名墓塚上找沈女時，頭痛欲裂，直到現在頭還在隱隱作痛，不只他這樣，連葬儀社的人員也感同身受。

警方指出，沈女滿月時，就被生父母送給陳女收養，3年前養父過世後，沈女一直走不出傷痛，3年前跳軌輕生。

沈女生父告訴許，他在許來前幾天，數夜輾轉難眠，腦海裡反常的一直想起女兒，想不到許就前來；他願意領回好好安葬女兒，彌補30多年來為人父未曾照顧女兒的遺憾。

許確認後便帶著沈女生父與養母到基隆市立殯葬所辦理領回「編號A092無名女」，更名為「愛女沈小西」。當一行人到達「無主墓區」看到被雜草叢生掩蓋的該無名之墓碑時，家屬等人淚流滿面，再三向許鞠躬道謝，讓沈女不再是無主孤魂，可以落葉歸根。

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  • 基隆市警一分局三組組長許耀彬在雜草叢生的無主墓區中找尋沈女的墓碑後，焚香祭拜。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局三組組長許耀彬在雜草叢生的無主墓區中找尋沈女的墓碑後，焚香祭拜。（記者林嘉東翻攝）

  • 基隆市警一分局三組組長許耀彬在雜草叢生的無主墓區中找尋沈女的墓碑。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局三組組長許耀彬在雜草叢生的無主墓區中找尋沈女的墓碑。（記者林嘉東翻攝）

  • 沈女安葬在雜草叢生的基隆市南榮公墓無主墓區內。（記者林嘉東翻攝）

    沈女安葬在雜草叢生的基隆市南榮公墓無主墓區內。（記者林嘉東翻攝）

  • 基隆市警一分局三組組長許耀彬找到沈女的生父，採集他口腔黏膜DNA進行比對。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局三組組長許耀彬找到沈女的生父，採集他口腔黏膜DNA進行比對。（記者林嘉東翻攝）

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