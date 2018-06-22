汽車鋁圈遭竊PO網「還我烤肉架」 原來是窮賊變賣看病

2018-06-22 11:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕岡山區陳姓男子把2個汽車鋁圈放在私人空地，日前無故失竊，雖然損失不大，他仍把監視器畫面PO在網路上，提醒民眾小心財物，還酸竊賊「把我的烤肉架還來」。

警方獲報展開追查，逮捕涉案的黃姓男子，經調查才知道，黃男因家貧沒錢看醫生，才會偷鋁圈，變賣500元也被他拿去看病。警方雖然同情他的處境，但畢竟偷東西就是違法，因此訊後仍將他依竊盜罪送辦。

警方指出，9日上午8點多，陳姓被害人發現放置空地內汽車鋁圈2個失竊，雖覺損失不大，但就是不甘莫名被竊，希望警方能協助查案。陳男把相關監視器畫面PO在「岡山人」臉書社群上，還打趣的說，那個汽車鋁圈是他中秋節辦活動，要當做「烤肉架」使用，希望嫌犯能儘速歸還，也同時提醒住在岡山的網友注意自身財產安全。

警方調閱數十支監視器畫面後，終於找到嫌犯身分，立即前往黃嫌住處帶回偵查。黃嫌到案後坦承犯行，並稱因剛失業，沒有經濟來源，右腳又因為之前工作受傷，逐漸萎縮又檢查不出原因，他要去醫院回診，身上沒有金錢才迫不得已動手行竊，將汽車鋁圈2個變賣兌換新台幣500元，做為醫療費用，警方雖然同情，但也告知他竊取財物就是違法行為，仍依竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦。