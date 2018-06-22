為何傅達仁要到瑞士了結生命？ 檢察官解釋給你聽

2018-06-22 11:32

〔記者吳政峰／台北報導〕資深主播傅達仁晚年深受胰臟癌之苦，決定到瑞士進行「協助自殺（Assisted suicide）」，引發國人對病人自主權的重視，而在台灣尚無這種制度，苗栗地檢署檢察官劉哲嘉22日特別撰文解釋，因為協助病人自殺，觸犯了台灣法律「加工自殺罪」，於法仍不容。

劉哲嘉透過台灣司法人權進步協會表示，「刑法」275條的加工自殺罪，指的是接受他人囑託或得其承諾而殺之，換言之，醫師明知病人求死，卻同意給予藥品供其自殺，可能涉犯此罪，最重可處7年徒刑。

我國目前僅有「安寧緩和醫療條例」規定賦予醫護人員不予施行「心肺復甦術」或「維生醫療」的權利，惟近來病人自主的呼聲越來越高，加速「病人自主權利法」誕生，預計明年1月間施行。

劉哲嘉指出，「病人自主權利法」賦予醫生對於「末期病人」、「處於不可逆轉之昏迷狀況」、「永久植物人狀態」、「極重度失智」、「其他經中央主管機關公告之病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情形」等病患，為「終止、撤除或不施行維持生命治療或人工營養及流體餵養之全部或一部」，肯認醫護人員不積極為無效醫療行為的合法性。

劉哲嘉認為，不積極為無效醫療行為較協助自殺而言，屬於緩進作法，也較易取得社會共識；至於「安樂死」制度，恐跟美國一樣，在「生命權」與「自主權」之間激辯，難以取得共識。