「女上男下」就是合意性交？ 輪姦少女改判有罪定讞

2018-06-22 11:22

〔記者溫于德／台北報導〕酒店經紀人劉與葉兩男，被控聯手性侵16歲女高職生，甚至企圖製造假象，拍下少女「騎乘式」體位片段，意圖營造合意性交假象；一審判採信兩人辯詞、判無罪，但最高法院今維持二審見解，改採少女說法，認定劉先強上少女，輪到葉時、轉換體位變成「女上男下」姿勢，而少女在過程中因已崩潰且有酒意無法抵抗，改依共同強制性交罪判葉7年6月刑期，至於劉除了共同強制性交罪外、尚有違反意願拍攝部分，被定應執行刑8年6月，全案定讞。

劉男2015年自臉書結識16歲高職女學生，7月間得知對方心情不佳，竟假藉安慰實為3P上床，找葉男駕車載少女前往葉住處，先玩撲克牌再灌酒，準備邀歡。

劉男先對少女求歡被拒後，竟與葉男利用近百公斤體重、180公分身高優勢，性侵得逞；檢方起訴指，葉先趁少女不備之際、從後方雙方環抱使其動彈不得，劉再強脫少女內外褲硬上，雖被害人頻頻以手推拒、並表明「不要」，無奈不勝酒力，仍遭性侵得逞。

但少女受害過程未完，劉男洩慾後換葉男性侵，葉男將全身無力的她抱起後、跨坐在自己身上，以「女上男下」姿勢逞獸慾，意圖營造合意性交假象；而劉則藉機持手機拍下37秒性愛影片。

橋頭地院採信葉、劉兩男辯詞認定，若非合意性交，為何得以「女上男下」？判決無罪。

檢不服、上訴高雄高分院，而少女也在二審開庭時悲傷還原事發經過，當下先遭劉男性侵近10分鐘，輪到葉男時先壓在她身上性侵，再抱起她變成「女上男下」的體位，「而我當時已經崩潰得不知如何是好」，加上不勝酒力、無法抵抗。

二審合議庭認為，一審認定37秒影片僅是片段、作為無罪依據，顯有未洽，另審酌少女僅在臉書上劉男有過對話、與葉男更是初次碰面，立刻答應3P應是不太可能，因此撤銷原判決，改依同強制性交罪判葉7年6月刑期，劉除了共同強制性交罪7年6月外、尚有違反意願偷拍未滿18歲之人之電子訊號罪5年2月，定應執行刑8年6月。三審今維持二審見解，全案確定。

據悉，少女被害後走不出陰霾，時常酗酒灌醉自己，還以利器割傷雙腕，也曾向法官提到「想到這件事就想死」。

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