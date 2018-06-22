三峽雙屍案更三審 主嫌沈文賓五度判死、弟四度判無期

2018-06-22 10:59

〔記者楊國文／台北報導〕發生在6年前的新北市三峽恩主公醫院停車場雙屍命案，兇手沈文賓僅為覓尋前妻，竟夥同弟弟沈文夏，將前妻2名友人押走，溺斃後棄屍。高等法院更三審審理時，沈文賓曾認錯道歉，之前律師也曾指他在看守所替兩位被害人設靈位祭拜超渡，但合議庭仍認定他泯滅人性，今天第5度將沈文賓判死，弟弟沈文夏則從去年更二審判14年徒刑，改判為無期徒刑，這也是沈文夏從一審起第四度判無期徒刑。可上訴。

還押時，沈文賓在媒體前，向社會大眾鞠躬道歉：「我知道我錯了」，沈文夏則一臉嚴肅，一同坐上囚車返還看守所。

2012年12月間，沈文賓不滿張姓妻子離家，遷怒妻舅女友潘孟瑤和潘的鄰居呂俊偉，沈文賓和同父異母弟沈文夏殺害潘、呂兩人後，再棄屍新北市三峽恩主公醫院停車場；一、二審和高院更一審皆判沈文賓死刑、沈文夏無期徒刑，遭最高法院撤銷發回更二審，更二審仍判沈文賓死刑、沈文夏改判14年徒刑。

特別的是，最高法院曾為此案罕見召開言詞辯論庭，律師透露沈文賓在看守所替兩位被害人設靈位，並念經迴向和祭拜超渡，連教誨師也寫信替他求情，不過當庭遭最高檢察署檢察官蔡薰慧吐槽，指家屬在陳情信表明，仍希望判死。

更二審宣判後全案上訴最高法院，最高法院指認為，高院更二審對於沈文賓2人殺人過程的重要事實記載及採證，均有違誤之虞，例如原判決就沈文夏有共同殺人犯意聯絡部份，事實欄的記載和理由欄的說明有矛盾之處。

其次，是更二審僅論及沈文賓兩兄弟以殺人的一罪，但就殺人前的剝奪行動自由部份卻漏未判決，有重大違法之處。此外，最後，是一審至更一審均判沈文夏無期徒刑，但更二審卻僅判處沈文夏14年徒刑，又未說明歷審量處無期徒刑，有何不當，理由不備，因此將此案發回高院更三審。