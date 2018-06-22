不滿被解雇失業 男子砸玻璃洩恨又砍傷多人

2018-06-22 10:52

［記者楊政郡／台中報導］台中市南區昨天傍晚傳出血淋淋砍殺事件！蕭嫌疑似不滿被解雇，與某派遣公司在談賠償及調解之際，他認為人單勢薄，竟拿出預藏瑞士刀揮砍，現場造成包括蕭某在內5人受傷，所幸均無大礙，警方據報到場，兇嫌趕緊把兇刀丟進一部小貨車內，當場坦承砍人，訊後移送法辦。

據警方了解，蕭嫌原是中市南區德祥街某健康管理公司（人力派遣公司）成員，但蕭嫌不滿日前遭解雇，本月18日端午節當天，持鐵鎚憤砸公司玻璃昨天傍晚則在該公司談論賠償與雙方和解事宜，認為公司經理找多人到場助陣，他人單勢薄，抽出隨身攜帶的瑞士刀砍殺人，所幸送醫後均無生命危險。

被砍傷的有蕭女（66歲）、李男（52歲）、張男（48歲）、楊女（56歲）及蕭嫌（56歲），現場還有蕭女之子鄒男（41歲）。

經了解，被砍傷的蕭女是某健康管理有限公司負責人，公司以派遣台灣籍看護員至各醫院或居家看護為業，其兒子鄒男則為中區經理。蕭嫌因之前表現優異，去年升任北區經理，負責北區看護員派遣事宜。

但蕭嫌任北區經理期間，業績表現不如預期且與公司產生嫌隙，公司農曆年後準備結束北區分公司，蕭嫌因而失業。

端午節當天下午3時許，蕭嫌酒後持鐵鎚至案發地將公司鋁門玻璃打破，雙方約定於昨天到公司討論賠償及雙方和解事宜。

但一開始蕭嫌與鄒男談論過程火爆，鄒男還連繫李姓、張姓2友到場助陣。蕭嫌發現人單勢薄，更加氣憤遂抽出隨身瑞士刀揮砍，大家在拉扯間全都受傷、現場血跡斑斑。

警方到場時，蕭嫌等還待在現場，其餘已陸續送醫，蕭嫌對犯行坦承不諱，全案依殺人未遂、毀損等罪移請偵辦。